Стала известна фамилия хоккеиста «Авангарда», избавляющегося от элитной квартиры у омского парка

Семья спортсмена живет в доме неподалеку. И второе жилье им не нужно.

cian.ru

В Омске на рынке недвижимого имущества появилось предложение о продаже 3-комнатной квартиры около парка «Зеленый остров», которая принадлежит «извeстному хоккеиcту». В объявлении указывалось, что квартира в ипотеке, но собственник готов полностью погасить ее до сделки.

По данным источников «Омск-информа» элитное жилье принадлежит семье Дамира Шарипзянова. Супруга капитана «Авангарда» Виолетта неоднократно выставляла дом в соцсетях. По некоторым данным, семья живет в большом доме рядом с парком «Зеленый остров», потому что квартира им давно стала мала.

Она располагается на 12-м этаже 17-этажки 2016 года постройки. Ее площадь составляет 119 кв. м. В стоимость – 31,5 млн рублей – входит также подземная парковка на два автомобиля.