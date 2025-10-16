В Омскую область начнут поставлять какао из Колумбии

Представители колумбийской стороны заинтересованы в сотрудничестве в сфере энергетики.

ТПП Омской области В Омск с деловым визитом прибыл Сезар Перес (Cesar Perez) – представитель крупного бизнеса Республики Колумбия, учредитель компаний D’Origenn и Wimex Group. Он занимается поставкой какао, кофе, кондитерских изделий и других продуктов питания.

Визит стал возможен в рамках реализации соглашения о сотрудничестве между Торгово-промышленной палатой Омской области и Колумбийско-Евразийской торговой палатой (КЕТП).

Стороны договорились о сотрудничестве в сфере энергетики и поставки кондитерских изделий. В частности, с омскими предприятиями достигнута договоренность по поставке какао.

– Он посетил НПО «МИР» по вопросу реализации совместного проекта в сфере энергетики и приборостроения. С омскими производителями провел переговоры об экспорте кондитерских изделий в Колумбию и поставках колумбийского какао для производства шоколадной продукции в Омске, – сообщили в ТТП.

Добавим, что визит колумбийского бизнесмена ответный, в конце августа – начале сентября омичи побывали в Колумбии.