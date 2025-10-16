Омичи ходят в рестораны «чисто напоказ»

Россияне назвали главные вайбы разных заведений общепита в крупных городах страны.

Stable Diffusion Российский геосервис провел исследования и выяснил, что треть россиян посещают кафе, чтобы сделать фотографии, попробовать блюда, пообщаться и оценить интерьер.

Топ-5 причин выглядят так: «Просто поесть» ответили 40 % респондентов, возможность попробовать «Кухни мира» – 34 %, причем очень важно, чтобы еда была аутентичная, а интерьеры соответствовали национальной кухне. Ответили «Пофоткаться» 32 % опрашиваемых. Для выбора общепита в городе ключевыми стали характеристики «Поболтать» – 56 %, «Стильный интерьер» – 52 %. Также в исследовании говорится о таких категориях, как «Необычные блюда», «Красивый вид» и т.д.

– Для каждой категории выявлены лидеры среди городов-миллионников, смотрели, чтобы доля заведений с данным признаком была максимально высока. Так, Омск занимает первые места в четырех группах: «Праздник», «Поработать», «Расслабиться» и «Просторный зал», – пишет ТАСС со ссылкой на исследование.

Южный Краснодар стал первым в категории «Поболтать», «Стильный интерьер» и «Просто поесть». В Москве ходят в кафе, чтобы разнообразить свое меню, выбирая «Кухни мира». А вот в соседнем Новосибирске любят «Пофоткаться» и пригасить на «Свидание». В культурной столице в чести необычные вкусы и интерьеры, в Екатеринбурге востребованы предложения для детей. В Челябинске любят «Потусить» и т.д. и т.п.

Исследователи обнаружили любопытную тенденцию, для выбора и похода в заведение именно атмосфера кафе, ресторана, гастробара становится постепенно приоритетнее всего прочего. Кстати, «Омск-информ» писал, что неповторимая атмосфера всегда привлекала омичей в рестораны, в советские времена тем более.