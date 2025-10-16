Омск-Информ
«Омские Крылья» обзавелись еще одним защитником

После просмотрового с ним подписали полноценный контракт.

Хоккейный клуб «Авангард» подписал односторонний контракт с защитником Артемом Науменко. Он будет играть за команду ВХЛ «Омские Крылья».

За три матча в составе омской команды показатель полезности защитника составил +2. Хоккеист провел 5 силовых приемов и блокировал 2 броска. Стал лучшим игроком матча против «Бурана».

Ранее у клуба с игроком был просмотровый контракт.

