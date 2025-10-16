«Хотим жить красиво»: депутат обвинил россиян в нежелании рожать детей

Парламентарий связал низкий уровень рождаемости с ростом благосостояния в стране.

GigaChat Депутат Госдумы Олег Матвейчев заявил, что высокий уровень жизни людей приводит к снижению рождаемости в стране. И наоборот: чем хуже живут люди, тем больше детей они рожают.

– Самая большая рождаемость в тех странах, которые бедные, а самая плохая рождаемость там, где они богатые, все, точка, – сказал депутат во время обсуждения демографической ситуации в Общественной палате.

Парламентарий также раскритиковал жителей страны за желание «жить для себя», а не задумываться о продолжении рода.

– Рожать мы не хотим, пенсионный возраст нам оставьте, мигрантов мы не хотим. Хотим жить красиво, чтобы ничего нам за это не было. Но так не бывает, – подчеркнул Матвейчев.

Он добавил, что успешность женщины определяется не ее карьерой, а рождением детей.