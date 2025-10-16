В Омском районе завершается модернизация птицеводческих мощностей на 255 миллионов рублей

В регионе подходит к завершению крупный инвестиционный проект, направленный на реконструкцию производственных площадок и повышение биобезопасности в птицеводстве.

Пресс-служба Омского района

В Омском районе завершается реализация инвестиционного проекта по модернизации птицеводческих мощностей. Общий объем вложений в реконструкцию площадок выращивания и обновление инфраструктуры составил свыше 255 миллионов рублей.

Как сообщил представитель инвестора, в рамках проекта проведен капитальный ремонт помещений и инженерных сетей на площади более 27 тысяч квадратных метров. Производственные цеха переоснастили современным оборудованием, что позволило создать оптимальные условия для выращивания птицы и повысить уровень биобезопасности. Уже в конце октября в обновленных птичниках разместят около 600 тысяч голов.

– Запущенный проект – это часть серии инициатив, направленных на создание современного, технологичного и устойчивого производства, способного обеспечивать стабильные объемы выпуска качественной продукции, – отметили в компании.

Министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Омской области Николай Дрофа подчеркнул, что реализация подобных проектов напрямую влияет на развитие отрасли и продовольственную безопасность региона.

– За последние годы предприятие стало современным производством полного цикла, обеспечивающим жителей Омска и соседних регионов качественным мясом птицы, – отметил министр. – К концу года планируется произвести порядка 32 тысяч тонн. Сегодня важно, что в регионе продолжается инвестиционная активность и обновление производственных мощностей. Министерство готово оказывать поддержку в развитии таких проектов.

В ходе рабочей встречи обсуждались также вопросы выхода на экспорт, развития кадрового потенциала и дальнейшего увеличения производственных объемов.