На Омском заводе смазочных материалов запустили производство синтетических присадок для моторных масел

Ранее этот процесс был завязан на импорте. На производственных мощностях предприятия стартовало производство сульфонатных присадок полностью из отечественных компонентов. Сульфонаты необходимы для создания синтетических моторных масел. Они очищают двигатель, защищают от коррозии и нейтрализуют продукты окисления масла и топлива. Разработка технологии и запуск производства стали результатом работы команды ученых и инженеров, рассказала компания на Российской энергетической неделе.
Генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы» Анатолий Скоромец рассказал о главных технологических проектах на омском заводе за последнее время.
– За последние два года нам удалось реализовать сразу два знаковых технологических проекта на Омском заводе смазочных материалов: мы запустили комплекс ГИДП и ввели в эксплуатацию модернизированную установку по производству сульфонатных присадок.
Запуск производства нового продукта позволит обеспечить российских автомобилистов отечественными автомаслами.