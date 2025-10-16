ВТБ повысил ставки по вкладам для жителей Омска

Омичи могут разместить сбережения под ставку до 16 % годовых – банк улучшил условия по депозитам с 16 октября.

ПАО ВТБ

С 16 октября ВТБ улучшает условия по вкладам в рублях. По долгосрочным депозитам (от шести месяцев до полутора лет) максимальная ставка составит 15 %. Одновременно банк повышает ставки по вкладам на три месяца для клиентов пакетов «Прайм» и «Привилегия» – до 16 % годовых. Новые условия доступны как действующим, так и новым клиентам ВТБ.

– Несмотря на снижение ключевой ставки, банки предлагают выгодные условия по депозитам, и даже повышают ставки, – отметил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин. – Клиенты сохраняют тренд на сбережение – это доказывает рост портфеля и в сентябре, и в октябре, он продолжится до конца года. Часть клиентов будет «перекладываться» после депозитов, открытых на пике ставок в начале года, другие стремятся разместить свои средства на короткий срок под конец года. Для всех вкладчиков мы предлагаем выгодные условия, которые вряд ли будут доступны уже в следующем году. Поэтому сейчас лучший момент, чтобы зафиксировать высокий процент на комфортное для каждого время.

По оценке ВТБ, после небольшого замедления в августе прирост рынка сбережений в сентябре ускорился. Основной вклад в рост внесли рублевые срочные депозиты. По итогам года рынок сбережений в России вырастет на 15 % и достигнет 66,2 трлн рублей. Портфель рублевых пассивов увеличится на 17 %, до 62,8 трлн. В следующем году рост накоплений россиян продолжится двузначными темпами.