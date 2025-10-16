ВТБ повысил ставки по вкладам для жителей Омска

С 16 октября ВТБ улучшает условия по вкладам в рублях. По долгосрочным депозитам (от шести месяцев до полутора лет) максимальная ставка составит 15 %. Одновременно банк повышает ставки по вкладам на три месяца для клиентов пакетов «Прайм» и «Привилегия» – до 16 % годовых. Новые условия доступны как действующим, так и новым клиентам ВТБ.
– Несмотря на снижение ключевой ставки, банки предлагают выгодные условия по депозитам, и даже повышают ставки, – отметил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин. – Клиенты сохраняют тренд на сбережение – это доказывает рост портфеля и в сентябре, и в октябре, он продолжится до конца года. Часть клиентов будет «перекладываться» после депозитов, открытых на пике ставок в начале года, другие стремятся разместить свои средства на короткий срок под конец года. Для всех вкладчиков мы предлагаем выгодные условия, которые вряд ли будут доступны уже в следующем году. Поэтому сейчас лучший момент, чтобы зафиксировать высокий процент на комфортное для каждого время.
По оценке ВТБ, после небольшого замедления в августе прирост рынка сбережений в сентябре ускорился. Основной вклад в рост внесли рублевые срочные депозиты. По итогам года рынок сбережений в России вырастет на 15 % и достигнет 66,2 трлн рублей. Портфель рублевых пассивов увеличится на 17 %, до 62,8 трлн. В следующем году рост накоплений россиян продолжится двузначными темпами.
Ставка 16 % годовых в рублях по ВТБ-Вкладу на сроке 91 день с опцией без пополнения и снятия при открытии вклада в рублях от 1,5 млн рублей в офисах Банка ВТБ, ВТБ-Онлайн, устройствах самообслуживания с выплатой процентов в конце срока с надбавками «Новый вкладчик», «Новые деньги», «Пакет услуг «Прайм+». Процентные ставки в рублях при открытии на минимальную сумму от 1,5 млн рублей в офисах Банка ВТБ, ВТБ-Онлайн, устройствах самообслуживания с выплатой процентов в конце срока на срок 91 день: базовая процентная ставка – 15,2 % годовых, надбавки «Новый вкладчик», «Новые деньги», «Пакет услуг «Прайм+» – 0,8 % годовых, итоговая процентная ставка с учетом надбавок – 16 % годовых. ВТБ-Вклад: валюта вклада – рубли и китайские юани; срок вклада определяется вкладчиком от 2 месяцев до 3 лет; опции на выбор вкладчика – без пополнения и снятия, только с пополнением, с пополнением и снятием; периодичность выплаты процентов на выбор вкладчика; минимальная сумма вклада от 10 тыс. рублей/1 тыс. китайских юаней при открытии в ВТБ-Онлайн, в устройствах самообслуживания, от 50 тыс. рублей/5 тыс. китайских юаней при открытии в офисах Банка; в устройствах самообслуживания открытие возможно только в рублях; максимальная сумма вклада для опций с пополнением/пополнением и снятием устанавливается в зависимости от размера первоначального взноса/размера неснижаемого остатка. Продление вклада не предусмотрено. При досрочном расторжении вклада проценты уплачиваются по ставке вклада «до востребования». Матрица сочетаемости Базовой процентной ставки, Надбавок, порядок формирования Итоговой процентной ставки, а также полное описание Базовых условий и надбавок указаны в Сборнике условий, тарифов и процентных ставок для физических лиц по депозитам Банка ВТБ (ПАО).Подробная информация на официальном сайте vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО). Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама. Условия действительны на 16.10.2025.
