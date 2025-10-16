Хоронили в закрытом гробу: омичка ищет свидетелей ужасной гибели своего отца

Женщина пытается добиться, чтобы виновник понес наказание.

Управление МВД России по Омской области Омичи разыскивают свидетелей аварии, которая произошла 8 октября на улице Заозерной в Омске. Напомним, в тот вечер водитель Mazda насмерть сбил 75-летнего мужчину, который, предположительно, переходил дорогу в неположенном месте.

– Погиб мой отец. Это был крепкий мужчина, который следил за своим здоровьем. Он не курил, не уважал крепкие напитки, и никогда в своей жизни никто слова от него грубого не слышал, – сообщает дочь погибшего.

По словам омички, мужчина ходил по одной и той же дороге домой с 1989 года. Но в день трагедии, по словам очевидцев, по той же дороге неслась иномарка, в которой находились парень и девушка.

– Несся со скоростью более 90 км/ч (о чем говорят сами следователи) и перемолол его в фарш – это страшно! Хоронили мы его в закрытом гробу, т. к его собрали в мешок на глазах убитой горем жены, которая ждала его и звонила до тех пор, пока его телефон не отключился, – сообщается в посте.

Водитель, по словам омички, никак не связался с родственниками и даже не принес соболезнования. Женщину возмущает тот факт, что виновник гибели ее отца все еще «спит в теплой постели».