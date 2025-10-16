В Омске без объявления начали ремонтировать здания на Любинском проспекте «в зиму»

Рабочие срочно реставрируют фасады зданий. Начали с дома на улице Ленина, 7.

тг Омск_путеводитель

На Любинском проспекте в Омске ремонтируют фасад дома под номером 7 – это бывший дом купчихи Волковой. За всю свою историю здание пережило много реставраций, одна из последних оказалась самой скандальной.

В 2010-х годах его перестроили под магазин Benetton. Тогда появился мансардный этаж и пристройки с дворовой стороны. Тогда строение всю зиму простояло с открытой крышей.

– Прямо сейчас рабочие шпаклюют фронтон на ул. Ленина, 7. Идея привести в порядок исторические здания замечательная, только вовремя ли начали ремонт? Напомним, в минувшую пятницу в городе выпал первый снег, и работы начались именно в этот день, – пишет телеграм-канал «Омск_путеводитель».

Здание построено в 1870-х годах, входит в архитектурный ансамбль Любинского проспекта и представляет собой единое целое с другими постройками. Пока не очень понятно, когда станут реставрировать фасады других зданий на Любинском проспекте.