В Омске продают столетнюю первую типовую двухэтажку

Определить нового собственника власти планируют с помощью аукциона.

torgi.gov.ru

В Омске выставили на продажу двухэтажный деревянный дом 1925–1927 годов постройки, который является памятником истории местного значения. Он располагается по адресу: Броз Тито, 5а, и является едва ли не первым домом в городе, построенным по типовому проекту.

Начальная стоимость – 14,607 млн рублей. Заявки на торги принимаются до 17 ноября. Аукцион состоится 21 ноября.

Отметим, что здание нежилое. Его состояние оценили как удовлетворительное. Есть все инженерные коммуникации (водоснабжение, отопление и т. д.).

Участок земли под домом площадью 425 кв. м не подлежит приватизации и останется в распоряжении государства. Но победитель аукциона сможет взять его в аренду.

До 2023 года дом находился в оперативном управлении у УМВД по Омской области. Полицейские через суд добились, чтобы их избавили от обременения.