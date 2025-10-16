Омские студотряды участвовали в строительстве моста, открытого президентом России

Новый мостовой переход через Обь стал символом вклада молодежи в развитие инфраструктуры страны.

Омский областной студенческий отряд

Президент России Владимир Путин открыл новый мост через реку Обь, в строительстве которого принимали участие студенческие отряды Омской области. Летом 2025 года Российские студенческие отряды совместно с АО «Мостострой-11» организовали Всероссийскую студенческую стройку, собравшую 132 омских студотрядовца.

Операторами проекта стали Омское и Ханты-Мансийское региональные отделения РСО. Всего в стройке приняли участие около 400 студентов из 11 регионов страны, включая Омскую, Тюменскую, Самарскую, Новосибирскую и Свердловскую области, а также Санкт-Петербург, Красноярский и Забайкальский край.

45 студентов из Омска продолжили трудиться на объекте до самого его открытия. По инициативе участников стройки новому мостовому переходу присвоили название «Звезда Оби» – в честь Всероссийской студенческой стройки.

Руководитель Омского регионального отделения РСО Александр Черепанов отметил, что участие в проекте стало важным этапом для омских студентов.

– Очень круто, что вчера на открытии губернатор ХМАО отметил работу студенческих отрядов и обозначил президенту, что студенты выступили с инициативой о присвоении мосту названия, – рассказал он. – Владимир Владимирович отметил, что не было задач, с которыми бы студотряды не справлялись. Мы уже начали подготовку кадров на будущий год и планируем запуск Всероссийской стройки на объекте Северного обхода Омска.

Строительство нового Северного обхода Омска также будет вестись с участием студенческих отрядов. По словам Александра Черепанова, накопленный опыт позволит расширить географию и масштаб предстоящих работ.