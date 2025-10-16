Омск-Информ
·Общество

Взяточница из «Омскоблводопровода» сдала директора, поставившего «откаты» на поток

Она должна будет выплатить 2 млн рублей штрафа, хотя могла бы «сесть» на 12 лет.

В деле бывшего топ-менеджера «Омскоблводопровода» внезапно появились сообщники, которых «не заметили» правоохранители.

Напомним, что ранее занимавшая должность начальника отдела закупок АО «Омскоблводопровод» Алена Чмырь обвиняется в получении взятки от руководителя и владельца компании «РБ групп» Артема Бобкова. По версии следствия, она получила 350 тысяч рублей за закупку химических реагентов по завышенной цене. Дело было открыто в апреле 2024 года. Признав свою вину, Чмырь была помещена под домашний арест.

Как рассказала сама Алена Чмырь, в деле все не так просто и замешана не только она и предприниматель. В разговоре с «Городом55» она называла имена директора «Омскоблводопровода» Дмитрия Кремера и его заместителя Дениса Вульфа, непосредственного начальника Чмырь.

По словам топ-менеджера, у Кремера с коммерсантом были прямые договоренности, а Вульф «транслировал» ей способы превратить договоренности в заключенные контракты.

Отметим, что для Чмырь это был не первый подобный контракт – она заключала их и раньше.

– Это не разовая акция была, мы с ним сотрудничали несколько лет, и по итогам каждого года он меня благодарил, – рассказала Чмырь. – Это факт, зафиксированный в деле: все выплаты были в декабре... А у Кремера была разовая акция! Мне Бобков рассказал в дружеской беседе, что меня он отблагодарил по-своему, а генерального директора – по-своему. Мне он точные суммы не называл, но в деле, кажется, говорится про 300 тысяч.

Предприниматель хотел «выбить» себе особые контракты на поставку омской компании хлора и раствора гипохлорита. Для этого от «Омскоблводопровода» требовалось прописывать особые условия в документации аукциона, чтобы только компания Бобкова смогла выиграть торги на поставку.

Однако в апреле этого года начальницу и предпринимателя задержали. После чистосердечного признания Бобкова суд отпустил его на свободу.

Отметим, что после домашнего ареста руководитель отдела вернулась на работу, однако сразу же ушла в декретный отпуск. Как рассказала сама фигурантка дела, она уже вряд ли вернется на прежнее место работы после декрета, ибо новое руководство не захочет видеть ее на посту.

