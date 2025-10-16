В Омске открылся Всероссийский фестиваль наставников трудовых отрядов подростков

Более 300 участников из 21 региона России обсудят развитие трудового движения и наставничества среди молодежи.

Омский областной студенческий отряд

В Омске стартовал Всероссийский фестиваль наставников трудовых отрядов подростков и студенческих отрядов «ТРУД КРУТ». В нем принимают участие более 300 представителей из 21 региона страны и пяти муниципальных районов Омской области – наставники, командиры и бойцы трудовых и студенческих педагогических отрядов.

Председатель наблюдательного совета Омского регионального отделения РСО Алексей Потейко отметил, что Омск, как молодежная столица России, стал центром важного события для движения трудовых отрядов подростков.

– Молодежная столица принимает главное событие трудовых отрядов подростков, и уверены, что именно они станут тем солнцем, которое будет прокладывать путь всему трудовому молодежному движению в стране, – подчеркнул он.

В этом году в составе трудовых отрядов подростков нашли свою первую работу около 8 тысяч несовершеннолетних жителей Омской области. Лучшие из них стали участниками фестиваля. На открытии состоялось награждение отличившихся бойцов и объявление победителей всероссийского проекта «Путевая звезда». Первое место заняли представители Ярославского регионального отделения РСО, которые летом трудились на железнодорожных вокзалах по всей стране.

Омский областной студенческий отряд

Руководитель студенческих отрядов Омской области Александр Черепанов отметил, что проведение фестиваля в Омске стало значимым событием для региона.

– Наставничество – это основа преемственности поколений в студотрядовском движении. Сегодня мы передаем ребятам не просто знания, а ценности, которые помогут им уверенно строить будущее, – подчеркнул он. – Фестиваль – отличная площадка для обмена опытом и укрепления дружбы.

Программа фестиваля включает образовательные и дискуссионные площадки, лекции о лидерстве и эмоциональном интеллекте, встречи с работодателями и культурные мероприятия. Организаторами выступили Омский областной студенческий отряд и Кадровый центр Омской области при поддержке правительства региона и Российских студенческих отрядов.