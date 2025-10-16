Омск-Информ
·Происшествия

Самолет кружил над Омском из-за серьезного ЧП на борту

Посадить борт все-таки удалось, хоть и не с первой попытки.

В минувший вторник, 14 октября, комиссия Росавиации завершила расследование инцидента с самолетом Уфа – Омск, который произошел 26 сентября. Борт авиакомпании «Азимут» сумел приземлиться только со второй попытки.

– Комиссия пришла к заключению, что причиной авиационного инцидента явился невыпуск стоек шасси от основной системы уборки-выпуска из-за нарушения регулировки бесконтактного датчика обжатия передней опоры шасси, – сообщили в Росавиации.

Напомним, проблема с шасси возникла при заходе на посадку. Командир воздушного судна принял решение об уходе на второй круг. После этого он выполнил аварийный выпуск шасси, который удался, и самолет благополучно приземлился в аэропорту.

