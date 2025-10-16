В Омской области возводят новый храм

Рабочие завершили второй этап строительства.

Юлия Хорошман В поселке Русская Поляна строится храм в честь святителя Луки Крымского. Сейчас рабочие завершили второй этап строительства фундамента.

Неравнодушные граждане, жители и гости поселка также принимали участие в стройке. Омичи помогали на стройплощадке трудом, советами, молитвами и пожертвованиями.

– Это событие – не просто строительство очередного здания, это возведение духовной крепости, символа веры и надежды для всех жителей. В мире, полном суеты, греха и неопределенности, храм становится тихой гаванью, местом, где можно обрести покой, решить свои духовные вопросы и почувствовать связь с Богом, – рассказал настоятель храма, иерей Валентин Фомиченко.

После освящения фундамента возведение храма продолжилось – началась подготовка к следующему этапу строительства.

Отметим, что святитель Лука был врачом. Во времена гонений на церковь принял духовный сан, после чего подвергся длительным заключениям в советских лагерях. Во время Великой Отечественной войны его привлекли к лечению раненых солдат. В 1943 году он взошел на Красноярскую архиепископскую кафедру, а годом позже стал архиепископом Тамбовским и Мичуринским.

После войны советская власть «потеплела» к священнослужителю. В 1946 году он получил Сталинскую премию за вклад в медицину. В том же году был назначен архиепископом Крымским и Симферопольским. Тогда же он столкнулся с болезнью глаз и к 1958 году потерял зрение полностью. Через три года, в 1961-м, священник ушел из жизни.