Без тормозов: в Омске обнаружили опасные маршрутки

На водителей составили протоколы.

Сотрудники ГИБДД остановили в Ленинском округе Омска две маршрутки, которые перевозили пассажиров с нарушениями. При этом у одного из микроавтобусов были неисправны тормоза.

– Оба водителя перевозили пассажиров с остановки «Ж/д вокзал» в районы области, – рассказали в ГИБДД.

На водителей составили протоколы. Материалы направили в суд.

Отметим, что в этом году в авариях по вине водителей общественного транспорта погибли 3 человека. Еще 131 человек получил травмы.

