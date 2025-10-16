Шелест рассказал о ходе осеннего озеленения Омска

В Омске продолжается осенняя высадка деревьев и кустарников. Новые саженцы появятся в скверах, парках и вдоль городских улиц – всего в планах высадить более 20 тысяч растений.

Пресс-служба администрации города Омска

Осень считается самым благоприятным временем для посадки деревьев и кустарников. С начала сентября специалисты городских служб активно проводят озеленение территорий в разных округах Омска.

Уже пополнен зеленый каркас сквера им. А. К. Веретено, улиц Лукашевича, Конева, Гуртьева и бульвара Победы. На бульваре по улице Моторной продолжается высадка рябин – из ста запланированных саженцев уже посажено 28. Все деревья выращены в муниципальном питомнике.

– Мы делаем ставку на растения местного происхождения. Они лучше адаптированы к нашему климату и требуют меньше ухода, – отметил мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале. – Осенняя кампания по озеленению – одна из самых масштабных за последние годы.

В ближайшее время в сквере им. Суворова появятся 70 пирамидальных тополей, по улице 60 лет Победы – 200 яблонь, на бульваре Кузьмина и улице Крупской – 27 сосен. Шаровидные ивы (30 саженцев) высадят в сквере на улице Гашека и на улице Лизы Чайкиной. Также в планах – дальнейшее озеленение проспекта Карла Маркса, сквера им. Карбышева и парка им. 30-летия Победы.

Параллельно проводится высадка декоративных кустарников. Еще в сентябре кизильник из городского питомника украсил улицу Короленко, а в сквере им. 200-летия Омского кадетского корпуса появились массивы из спиреи японской, розы морщинистой, гортензии, ивы пурпурной и пузыреплодников.

Всего в рамках осенней программы озеленения специалисты Управления дорожного хозяйства и благоустройства планируют высадить 2735 деревьев и 18 226 кустарников в скверах, парках и на улицах города.