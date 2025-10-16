Омск-Информ
·Происшествия

Омские подростки придумали опасное развлечение

Школьники бросали опасные предметы с балкона.

Жители омского Левобережья сообщили в соцсетях об опасных подростках. По словам горожан, парни забрались в дом № 9/1 на улице Взлетной и бросались кусками кирпичей с общего балкона 18-го этажа.

– В лифте ребята не скучали: они курили вейп, корчили рожи в камеру и прыгали, – добавил автор поста.

Группа подростков попала на видеозаписи камер. Их было четверо, и все походили на школьников.

Ранее сообщалось, что неизвестные вандалы разбили крышу перехода на Ленина.



