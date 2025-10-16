Стало известно, кто получит стипендию имени Варнавского в 2025 году

Пять студентов ОмГТУ, имеющих особые успехи в учебе и научно-исследовательской работе, получат по 50 тысяч рублей.

Omskinform.ru

Накануне в Омском педуниверситете прошло выездное заседание комитета областного парламента по образованию, науке, культуре и молодежной политике. На нем присутствовали студенты Омского государственного технического университета. Как оказалось, это были кандидаты на получение стипендии имени Владимира Варнавского, бессменно возглавлявшего Законодательное собрание Омской области с 1994 по 2023 год. Сам он окончил Омский политех в 1970 году.

Пресс-служба Заксобрания Омской области

Депутатам представили лично кандидатов на получение стипендии. Согласно критериям, все они обучаются на инженерно-технических специальностях и имеют особые успехи в учебе, научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности.

– Традиционно рассмотрели вопрос о присуждении стипендии имени Владимира Варнавского студентам технического университета. Пригласили проректора университета и пять студентов. Поговорили с ними, послушали, над чем они работают. Это уже довольно известные талантливые ребята. Я думаю, что за ними будущее. Считаю очень хорошим, правильным решение о присуждении стипендии имени Варнавского. Мы поможем хотя бы нескольким студентам материально, чтобы оставалось больше времени на научную деятельность, – подчеркнул в своем комментарии председатель профильного комитета, зам. председателя областного парламента Павел Коренной.

Кандидатуры на получение стипендии имени Варнавского определяет сам вуз. В этом году стипендиатами стали студенты по направлению подготовки «Транспортные средства специального назначения» Сергей Гладков, Вадим Медведев и Никита Олейник, по направлению «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств» – Дмитрий Кузнецов, а также будущий специалист по направлению «Электроэнергетика и электротехника» Любовь Лысенко.

Пресс-служба Заксобрания Омской области

Уточним, что стипендия в размере 50 тысяч рублей единовременно выплачивается пяти студентам ОмГТУ начиная с 2024 года.