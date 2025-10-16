Шелест проверил готовность Омска к зимнему сезону

Мэр рассказал о технической и материальной готовности города к снегопадам в рамках подготовки к зимнему содержанию дорог.

Сергей Сапоцкий

Мэр Омска Сергей Шелест осмотрел базу дорожно-эксплуатационного участка Октябрьского округа и обсудил с руководителем Управления дорожного хозяйства и благоустройства Антоном Глебовым подготовку города к зимним работам.

По словам главы города, вся имеющаяся техника – 384 единицы – прошла плановый профилактический ремонт и готова к эксплуатации. В декабре на вооружение городских дорожных служб поступит еще 37 новых машин для всесезонного содержания улично-дорожной сети.

– Для обработки проезжей части уже заготовлено более 22 тысяч тонн песка и 5 тысяч тонн технической соли, – написал Сергей Шелест в своем телеграм-канале. – Смешано почти 10 тысяч тонн песко-соляной смеси. Объемы реагентов будем корректировать в зависимости от погоды.

Для складирования снега подготовлены шесть снежных полигонов – по одному в Ленинском, Кировском, Октябрьском, Советском и два в Центральном административных округах города.

На всех окружных участках разработаны маршрутные карты выполнения работ, схемы механизированного прометания, а также утверждены графики круглосуточного дежурства специалистов, рабочих бригад и техники.

Кроме того, для ускорения уборки снега заключены три контракта с подрядными организациями на предоставление специализированной техники. Общая сумма договоров составляет 9 миллионов рублей.