·Общество

В районе Омской области закрыли все автобусные маршруты

Автобусного сообщения между селами не будет 10 дней из-за смены транспортного оператора.

Вчера, 15 октября, администрация Седельниковского района Омской области проинформировала о временной остановке автобусного сообщения на 10 дней: с 17 по 26 октября.

Причина остановки связана с оформлением необходимых бумаг новым транспортным оператором и подготовкой автобусов.

– Это связано с необходимостью оформления документов нового перевозчика и подготовкой транспортных средств к дальнейшей безопасной эксплуатации, – рассказали в администрации района.

Такая вынужденная пауза возникла на фоне постоянных технических трудностей, возникших осенью. Ранее, с 1 по 16 октября, местные жители сталкивались с проблемами приобретения билетов на автобусы, а 13 октября отменялся дневной рейс до села Седельниково, о чем также сообщала администрация района.

