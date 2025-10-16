Штурмовал опорный пункт: на СВО погиб омский гранатометчик

Сельчанина похоронят на родине в Москаленках.

Сегодня, 16 октября, жители Москаленского района Омской области простились с погибшим на СВО земляком Владимиром Рибелем. Ему было 38 лет.

Владимир Рибель родился 14 ноября 1986 года. Окончил вечернюю школу. Как сообщает москаленское отделение «Единой России», все знакомые отзывались о нем как о добром, честном, смелом и достойном человеке.

Он ушел на фронт добровольцем 22 июня 2025 года. Служил рядовым, гранатометчиком отделения огневой поддержки штурмовой роты. Погиб при штурме опорного пункта.