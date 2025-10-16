В заповеднике под Омском продают заброшенный детский лагерь с лесом

Здания нуждаются в реконструкции.

avito.ru Под Омском на продажу выставлен недостроенный заброшенный комплекс зданий, на месте которого, предположительно, планировали построить базу отдыха или детский лагерь. «Заброшка» находится в деревне Подгородке Омского района посреди лесного заповедника – сосново-березового леса.

Как сообщает продавец, комплекс занимает площадь 2511 кв. м. Вместе со зданиями продаются также права на участок с лесом, площадью 4 га. Лес арендован на 49 лет.

На этом месте можно возвести: базу отдыха или глэмпинг, круглогодичный детский лагерь, SРА-отель или современный гостиничный комплекс, сказано в объявлении, опубликованном на сайте «Авито». Однако сначала нужно разобраться со зданиями на территории – кирпичные объекты требуют полной реконструкции.

Также продавец отмечает, что объект имеет удобное расположение и готовую инфраструктуру. Недостроенный комплекс посреди леса владелец оценил в 13 млн рублей.