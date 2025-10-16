Жительницу Омска оштрафовали за «нацистское» оскорбление в интернете

После решения суда женщина публично опровергла свои слова.

Федеральная служба судебных приставов обязала жительницу Омска публично опровергнуть слова, задевшие честь и достоинство другого пользователя соцсети.

Ранее в суд обратилась омичка, потребовавшая восстановить справедливость и компенсировать нанесенный ей ущерб. Истец обвинила другую женщину, 34-летнюю жительницу города, в распространении ложных и порочащих ее личность сведений.

– Нацисты среди нас. Живут в Прибрежном, знакомьтесь, – написала ответчица в соцсетях.

Изучив формулировку поста, судьи сочли фразу однозначно негативной оценкой личности, намекающей на нацизм, расизм, антисемитизм и пропаганду превосходства одних народов над другими.

Решением суда ответчице было предписано опровергнуть распространенную информацию и выплатить компенсацию морального вреда в размере 5 тыс. рублей.

Судебные приставы предъявили женщине исполнительный лист, потребовав от нее в кратчайшие сроки выполнить судебное решение. Получив предупреждение о возможных санкциях, включая штрафы и ограничение выезда за границу, гражданка поняла, что уклонение от признания собственных ошибок лишь усугубит положение. Тогда она опубликовала официальное опровержение своей записи в соцсети и погасила задолженность по компенсации морального вреда.