В Омской области решить проблему с нехваткой учителей могут в течение 7 лет

Депутаты Заксобрания на выездном заседании профильного комитета в ОмГПУ выяснили, как решается проблема кадрового обеспечения школ региона.

Omskinform.ru

Накануне прошло выездное заседание комитета Заксобрания по образованию, науке, культуре и молодежной политике. На этот раз депутаты работали в Омском государственном педуниверситете.

Пресс-служба Заксобрания Омской области

Парламентарии были впечатлены, ознакомившись с материально-технической базой вуза: кванториумом, технопарком, лабораториями, учебными аудиториями и актовым залом.

Omskinform.ru

Основной темой обсуждения стала подготовка педагогических кадров в регионе, также рассматривались законопроекты, касающиеся социальной защиты отдельных категорий граждан и туристской деятельности региона.

Omskinform.ru

Первый заместитель министра образования Омской области Оксана Гордиенко представила доклад о кадровом обеспечении общеобразовательных организаций, обозначив ключевые проблемы: дефицит учителей-предметников, особенно русского языка, литературы, математики и иностранных языков, и значительное количество вакансий перед началом учебного года. Трудоустройство молодых специалистов не компенсирует ежегодную потребность. Отмечается тенденция сокращения числа педагогов до 35 лет и увеличение доли учителей пенсионного возраста. Кадровый голод вынуждает преподавателей работать минимум на 1,5 ставки.

Omskinform.ru

Гордиенко рассказала о комплексе мер по решению кадрового вопроса, включая профориентацию, поддержку педагогов, программу «Земский учитель», развитие системы наставничества, работу региональной лаборатории молодых педагогов и конкурсы профмастерства. С 2021 года в регионе продуктивно работает Центр непрерывного повышения профессионального мастерства.

Ректор ОмГПУ Наталья Макарова подчеркнула важность целевого обучения как эффективного механизма привлечения молодежи в систему образования региона.

Omskinform.ru

– Второй год в Омской области успешно реализуется программа поддержки целевиков-педагогов, инициированная губернатором. Достойный размер ежемесячной стипендии в прошлом году не имел аналогов в стране. В этом году Башкирия, Пермский край, Ярославская область последовали нашему примеру, серьезно увеличивая выплаты студентам. Нам удалось привлечь в программу целевого обучения на уровне бакалавриата 115 человек. В прошлом году к программе присоединились студенты старших курсов. В сентябре 2025 года целевой договор заключили 19 студентов первых – третьих курсов. Особенно хочется отметить результаты целевого приема в филиал ОмГПУ в Таре. Северные районы Омской области заключили 17 целевых договоров. Еще в прошлом году эта цифра казалась невозможной, – рассказала Макарова.

Пресс-служба Заксобрания Омской области

Заместитель председателя областного парламента, председатель комитета по образованию, науке, культуре и молодежной политике Павел Коренной в своем комментарии был оптимистичен. Он подчеркнул, что выездные заседания комитета помогают понять процессы, происходящие в какой-то определенной сфере, также важно поближе знакомиться с теми людьми, которые участвуют, организуют и контролируют данные процессы.

Пресс-служба Заксобрания Омской области

– Мы все знаем, что вопрос обеспечения кадрами стоит очень остро перед общеобразовательными учреждениями региона. Но есть перспективы. Благодаря инициативе губернатора Омской области Виталия Хоценко о целевом обучении, в ОмГПУ обучается более 100 целевиков, которые получают стипендии из областного бюджета в размере от 10 до 20 тысяч рублей. Конечно, для бюджета эти цифры солидные, но они необходимы. Мы все понимаем, что, потратив сегодня несколько десятков миллионов рублей, завтра мы получим подготовленных педагогов в наших образовательных учреждениях, – отметил Коренной.

По его словам, если продолжать такими темпами, то в течение нескольких лет можно закрыть все вакансии педагогов в образовательных учреждениях. Сейчас в Омской области не хватает 700 учителей. Если каждый год будет по 100 выпускников-целевиков, в течение 7 лет кадровая проблема решится.

Добавим, что обсуждение кадрового обеспечения школ региона было живым, депутаты задавали много уточняющих вопросов и получили на них исчерпывающие ответы из компетентных источников.