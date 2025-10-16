Омск-Информ
Омская пенсионерка «засунула» в свой дом толпу мигрантов

Женщина признала вину в совершении преступлений.

Куйбышевский районный суд Омска рассмотрел дело о фиктивной регистрации иностранных граждан. На скамье подсудимых оказалась 73-летняя пенсионерка.

Органы следствия установили, что женщина, владеющая домом в Центральном округе, осознавая невозможность предоставления иностранным гражданам реальной возможности проживать в этом жилище, зарегистрировала нескольких мигрантов по своему адресу.

Женщина знала о необходимости информировать миграционный орган о пребывании иностранцев в России, но зарегистрировала их фиктивно, руководствуясь личной заинтересованностью.

Обвиняемая полностью признала свою вину. Учтя смягчающие обстоятельства, суд признал пенсионерку виновной в семи эпизодах преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ (фиктивная регистрация иностранных граждан) и назначил наказание в виде штрафа. Приговор в законную силу не вступил.

