·Общество

В Омске умерла заслуженный ветеран спорта

Она ушла на 87-м году жизни.

В Омске ушла из жизни мастер спорта СССР, ветеран спортивного ориентирования, тренер-преподаватель по спортивному ориентированию Наталья Чукреева. Об этом сообщила Федерация спортивного ориентирования Омской области.

– Родные и близкие. От имени ФСО Омской области, от имени ветеранов Омской области и всей Сибири примите наши искренние соболезнования, – сказано в некрологе.

Многолетний наставник спортивных ориентировщиков умерла на прошлой неделе, 10 октября. Ей было 86 лет.

Прощание с тренером пройдет сегодня, 16 октября, по адресу: улица Учебная, 191, в 15:00.

