Омичей предупредили о двойных списаниях за «коммуналку»

Дело может дойти до прокуратуры.

omskinform.ru

Управляющие компании могут списать у омичей плату за некоторые услуги дважды. Об этом рассказал доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ имени Г. В. Плеханова Дмитрий Осянин.

Одной из распространенных ситуаций является формирование двойных счетов при смене управляющей компании: старое руководство продолжает рассылать квитанции, параллельно формируя новую организацию.

– Это приводит к тому, что собственники получают два комплекта квитанций за идентичные услуги. Подобная ситуация обычно объясняется несвоевременным обновлением информационных баз или недостаточной координацией между участниками процесса, – рассказал Осянин агентству «Прайм».

Есть и другая схема: УК намеренно дробят одну услугу на несколько позиций, включая ее как в общий перечень затрат, так и отдельным пунктом. Иногда в платежках отражаются абсолютно необоснованные услуги, которых на самом деле не существовало. Возможно появление и стандартных технических ошибок при расчете сумм.

Во избежание переплат эксперт советует детально анализировать каждый пункт платежного документа, сопоставлять показания с прошлыми периодами, пользоваться только надежными ресурсами и своевременно подавать запросы на проведение перерасчета в случае обнаружения неверных начислений. Если управляющая компания упорствует, то Осянин рекомендует жаловаться в Госжилинспекцию или в прокуратуру.