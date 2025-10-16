Врач раскрыла шокирующую правду об «убивающем» печень популярном продукте

Употребление большого количества сахара негативно сказывается на здоровье печени, заявила терапевт Екатерина Сысоева. Врач предупредила, что избыток простых углеводов, особенно фруктозы, способствует отложению жировых клеток в печени, вызывая развитие заболевания, известного как неалкогольная жировая болезнь печени. Сладкое также провоцирует возникновение инсулиновой устойчивости организма и общее воспаление тканей.
Чтобы предотвратить негативные последствия для печени, доктор Сысоева дала практические советы: снизить потребление продуктов с добавлением сахара, избегать частого употребления фруктов и фруктовых соков, отказаться от сладких напитков.
– Увеличьте долю пищевых волокон в рационе за счет овощей, фруктов, бобовых и цельнозерновых продуктов. Все это положительно влияет на микрофлору кишечника и метаболизм печени, – рассказала врач в беседе с NEWS.ru.
Важно регулярно заниматься физической активностью, держать массу тела под контролем и минимизировать употребление алкоголя, усиливающего разрушительное воздействие сахаров на клетки печени.
Также терапевт отметила, что людям с повышенным риском развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний полезно регулярно проверять кровь на глюкозу и жиры, чтобы предупредить возможные осложнения.