В сборную России могут вызвать 6 игроков «Авангарда»

Речь идет о двух вратарях, трех защитниках и одном нападающем.

Сразу шесть игроков омского «Авангарда» вошли в расширенный состав сборной России для участия в Кубке Первого канала. В их числе вратари Андрей Мишуров и Никита Серебряков, защитники Михаил Гуляев, Семен Чистяков и Дамир Шарипзянов, а также нападающий Константин Окулов.

Турнир пройдет с 11 по 14 декабря в Новосибирске. Российская сборная сыграет против национальных сборных Беларуси и Казахстана.

Всего в предварительный состав вошли хоккеисты из 15 клубов КХЛ. Итоговая заявка станет известна позднее.