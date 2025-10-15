Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Политика

Власти решили бороться со слишком реалистичными видео в интернете

Речь идет о роликах, собранных с помощью искусственного интеллекта.

В России могут ввести штрафы за видеоролики, сделанные с помощью искусственного интеллекта, но выдаваемые за реальные события. С такой инициативой выступили депутаты.

– Они предлагают установить штраф в 5 тысяч рублей, если у видео нет соответствующего предупреждения, – рассказала в своем телеграм-канале директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина.

По данным SHOT, штрафы будут составлять от 1000 до 5000 рублей. Видео с фейковыми авариями и прочим шок-контентом может привести к реальным расследованиям. Службы будут тратить на фейки время и деньги.

·Политика

Власти решили бороться со слишком реалистичными видео в интернете

Речь идет о роликах, собранных с помощью искусственного интеллекта.
omskinform.ru

В России могут ввести штрафы за видеоролики, сделанные с помощью искусственного интеллекта, но выдаваемые за реальные события. С такой инициативой выступили депутаты.

– Они предлагают установить штраф в 5 тысяч рублей, если у видео нет соответствующего предупреждения, – рассказала в своем телеграм-канале директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина.

По данным SHOT, штрафы будут составлять от 1000 до 5000 рублей. Видео с фейковыми авариями и прочим шок-контентом может привести к реальным расследованиям. Службы будут тратить на фейки время и деньги.