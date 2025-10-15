Омич едва не убил человека в баре и повесил плакат с извинениями

Пострадавшему делали трепанацию черепа.

GigaChat

Житель Кировского округа Омска повесил на своем заборе плакат с извинениями за драку. Как сообщает «СуперОмск», инцидент произошел 9 августа.

По словам автора плаката, 28-летнего электромеханика по лифтам Романа, он отдыхал с друзьями в одном из заведений. Когда его друга начали избивать другие посетители, Роман заступился за него и ввязался в драку. В ходе нее омич нанес одному из обидчиков тяжелую травму головы. Пострадавшему потребовалась трепанация черепа.

Омич заявляет с плаката, что сожалеет о случившемся.

– Если ты это читаешь, то не допускай таких действий, соблюдай закон! – говорится на плакате.

За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью парню грозит до 8 лет колонии.