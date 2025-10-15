Омичи признались, сколько налички носят с собой в кошельках

По сравнению с прошлым годом денег стало меньше.

omskinform.ru

Сервис по поиску работы SuperJob провел исследование и выяснил, сколько наличных денег носят с собой жители страны. В среднем по России эта сумма составляет 3500 рублей.

При этом у мужчин наличных при себе больше, чем у женщин, и сумма увеличивается пропорционально возрасту. У молодых людей она составляет 2300, у россиян 45+ в кошельке лежит уже 5 000.

– Россияне до 35 лет чаще обходятся без наличных денег (28 %), в то время как среди респондентов 45+ таких лишь 21 %, – отметили исследователи.

Из жителей мегаполисов больше всего носят денег с собой в Казани (4600 рублей), Екатеринбурге и Ростове-на-Дону (по 4500 рублей), меньше всего – в Волгограде (3000 рублей) и Нижнем Новгороде (3200 рублей).

Омск находится в середине рейтинга. По сравнению с прошлым годом налички в кошельках стало меньше. В 2024 году носили 4900 рублей, сейчас – 3500 рублей. Минус 29 %.

Также стало известно, что 24 % омичей вообще не носят с собой наличные. Один из ответов респондентов звучал так: «Плачу улыбкой или по QR-коду с телефона».