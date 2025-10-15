Некуда сажать деревья: в Омске возник острый дефицит плодородной почвы

Городу нужны тысячи тонн земли, но ее никто не хочет отдавать.

В Омске неожиданно образовался дефицит плодородной почвы, которая используется для благоустройства города, заявил председатель контрольно-счетной палаты города Александр Клюхин.

По его данным, Омск ежегодно нуждается в 8,5 тыс. тонн плодородной земли. Почва нужна для озеленения города: высадки деревьев, кустарников и газонов. Существует два способа пополнить почвенный баланс города: купить по рыночной цене либо взять у тех, кто ее выкапывает.

– Ежегодная потребность БУ УДХБ в почве, с учетом планов по высадке деревьев или кустарников, составляет порядка 8,5 тыс. тонн, – доложил Клюхин на заседании комитета Омского городского Совета по ЖКХ.

Почву в основном выкапывают крупные застройщики при рытье котлованов под строительство объектов. Несмотря на большое количество стройплощадок по всему Омску, с 2022 года по июнь 2025-го в УДХБ поступило лишь 11,3 тыс. тонн грунта – в 2,3 раза меньше, чем требуется. Такой объем поступил всего от двух арендаторов участков, то есть всего несколько застройщиков могут спокойно закрыть потребность города в плодородной почве. Ориентировочно, «потерянную» почву оценили в 37 млн рублей.

В свою очередь, заместитель мэра Омска Олег Баланов сообщил, что за 2,5 года департамент архитектуры и строительства выдал 218 разрешений на возведение объектов в городе. Сотрудники УДХБ, выехавшие на места, «нашли» подходящую почву на территории 91 стройплощадки. Еще 30 застройщиков отказались передавать землю на нужды города, сказав, что у них такой почвы нет.

– Сотрудники начали выезжать на территорию, осматривать недостроенные объекты на наличие плодородного слоя земли. Поступило 91 уведомление. От 30 застройщиков были получены отрицательные уведомления, поскольку у них нет такой почвы, – отметил Баланов.

Также представитель администрации сообщил, что к ноябрю этого года у застройщиков «изымут» 113 куб. м земли – это 110–120 тонн сухого чернозема.

Как отметил Баланов, самовольное перемещение плодородного слоя почвы наказывается административным штрафом. От 1 тыс. рублей для граждан до 50 тысяч для юридических лиц. Однако за соблюдением этих административных норм никто особо не следит, так что ничто не мешает застройщику продать землю «налево», чтобы в итоге ее втридорога купило УДХБ.