В Омске школьник взламывал «Госуслуги» и вешал на людей кредиты

Жертвами юного хакера стали более 20 человек.

Омский областной суд оставил в силе приговор Кировского районного суда Омска по уголовному делу 19-летнего подростка, которого судили за незаконный доступ к охраняемой информации. Молодой человек массово взламывал аккаунты на «Госуслугах».

Как сообщает пресс-служба омских судов, в июне-июле 2024 года, будучи на тот момент 17-летним подростком, парень купил в интернете данные неиспользуемых номеров, привязанных к «Госуслугам». С помощью этих номеров он менял логины и пароли учетных записей, получал доступ к документам людей и оформлял на них займы в микрофинансовых организациях. Всего парень взломал 23 аккаунта.

Суд оштрафовал молодого человека на 200 тыс. рублей. Юный хакер признал свою вину.

