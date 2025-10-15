Омская мэрия через суд забирает брошенные квартиры

Недвижимость без наследников по закону становится собственностью муниципалитета.

В Омске проводят проверку так называемого выморочного имущества, то есть недвижимости, на которую не претендуют наследники. Как сообщили в департаменте жилищной политики мэрии, за июль – сентябрь 2025 года специалисты ведомства побывали в 241 жилом помещении.

По итогам визитов в суды Омска направлено 56 исковых заявлений о признании права муниципальной собственности на жилые помещения. По 42 ранее проверенным квартирам исковые требования удовлетворены, в отношении пяти наследники нашлись, еще 57 исковых заявлений находятся на рассмотрении.

Зарегистрировано право муниципальной собственности на 21 жилое помещение, признанное выморочным, и на одно, оказавшееся бесхозяйным.

Если омичам известно о бесхозном или брошенном жилье, то в департаменте жилищной политики напоминают, что информацию о жилье, которое имеет признаки бесхозного, можно рассказать по телефону: 78-78-66.