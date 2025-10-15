Омским дольщикам, которые ждут квартир 17 лет, предложили терпеть дальше

Дом на лице Масленникова находится в высокой степени готовности, однако новоселья там не предвидится.

Omskinform.ru

Министр строительства и архитектуры Омской области Александр Рашко высказался о судьбе многоквартирного дома на улице Масленникова, который строят с 2008 года. Чиновник предложил дольщикам еще подождать.

– В ситуации с вашим домом перспективный вариант – это получение выплат от инвестора, который заключил договор о комплексном развитии территории, – отметил министр.

Комплексное развитие территории, о котором говорит чиновник, предполагает строительство новой жилой многоэтажки у парка имени 30-летия ВЛКСМ. Договор о комплексном развитии территории в границах улиц Маяковского – Масленникова – 7-я Линия – 8-я Линия уже подписан. Площадь нового дома составит 7,8 тыс. кв. м.

Как заявляют власти, квартиры в новостройке будут переданы в том числе обманутым дольщикам проблемных домов, расположенных в районе улиц Масленникова, Маяковского, 6-я, 7-я и 8-я Линии. На месте планируемой многоэтажки находятся 14 жилых малоэтажных домов, которые не признаны аварийными.

Всего в регионе числится 18 проблемных домов, в которых задействованы интересы 1597 участников долевого строительства. Из них 14 включены в федеральный реестр, еще четыре – в региональный план-график.