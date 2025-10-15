Омичи активно пользуются новой услугой «МегаФона» по переходу без смены тарифа

Жители Омской области вошли в число самых активных пользователей новой услуги «МегаФона», позволяющей перейти к оператору с сохранением не только номера, но и тарифа.

Пресс-служба МегаФона

«МегаФон» первым на российском телеком-рынке предложил возможность «перенести» свой тариф при смене оператора. За два месяца услугой воспользовались абоненты по всей стране, а лидерами по числу подключений стали жители Москвы и Санкт-Петербурга, Татарстана, Башкирии и Краснодарского края. Среди сибирских регионов наибольший интерес проявили жители Тувы, Новосибирской и Кемеровской областей, а также Омска.

По данным аналитиков «МегаФона», чаще всего переходят мужчины – они оформляют такие заявки в полтора раза чаще женщин. Самая активная категория клиентов – россияне в возрасте от 35 до 44 лет. На их долю приходится около 30 % всех переходов с сохранением тарифа. Еще 20 % пользователей составляют граждане 45–55 лет, 19 % – молодые абоненты от 25 до 34 лет.

Пресс-служба МегаФона

Более трети клиентов (37 %), воспользовавшихся новой опцией, сразу оформили семейные группы. Владельцы сервиса «МегаСемья» могут объединять несколько номеров, в том числе из разных регионов, и делиться пакетами услуг со своими близкими.

– Мы сделали переход в «МегаФон» максимально простым и удобным, – отметила директор департамента по В2С-продуктам «МегаФона» Мария Фаустова. – Теперь клиенты могут выбрать оператора с лучшим покрытием и скоростью интернета, сохранив номер, тариф и его стоимость. Такой формат оказался востребован по всей стране – от Калининграда до Владивостока.

Чтобы воспользоваться услугой, достаточно загрузить на сайте «МегаФона» скриншот текущего тарифа. После проверки клиент получает промокод, который можно активировать онлайн или в любом салоне связи при оформлении SIM-карты.