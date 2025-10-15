Как сельди в бочке: названы самые «резиновые» маршруты в Омске

В департаменте транспорта Омска назвали маршруты, которые за 9 месяцев текущего года перевезли самое большое количество пассажиров, а также рейсы-аутсайдеры. Количество поездок ведется на миллионы.
Самые популярные автобусные маршруты, по данным «Города55», следующие:
№ 22 «Имени В. Бархатовой» – «МСЧ-9» – 4,3 млн поездок;
№ 45 «Ясная Поляна» – «Микрорайон Амурский-2» – 4 млн поездок;
№ 33 «Имени В. Бархатовой» – «3-я Железнодорожная» – 3,3 млн поездок;
№ 29 «Микрорайон Первокирпичный» – «Омский нефтеперерабатывающий завод» – 3,2 млн поездок;
№ 24 «Поселок Солнечный» – «Железнодорожный вокзал» – 3 млн поездок.
Среди непопулярных маршрутов в дептрансе указали следующие рейсы:
№ 98 «Нефтезаводская» – «Попова» – «Студенческая» – 12,2 тыс. поездок;
№ 108 «С. Катыка» – «Ж/д больница» – 12,5 тыс. поездок;
№ 16 «Трикотажная фабрика» – «Поселок Рыбачий» – 25 тыс. поездок;
№ 101 «Гараж ЦС» – «Поселок Большие Поля» – 25,8 тыс. поездок;
№ 107 «Поселок Чкаловский» – «МСЧ-9» – 33,7 тыс. поездок.
Троллейбусы и трамваи менее популярны среди горожан. Самый большой пассажиропоток у троллейбусов маршрута № 4 «Нефтезавод» – «Ж/д вокзал» – 3,6 млн поездок и № 3 «Улица Романенко» – «Ж/д вокзал» – 3 млн. Безусловным трамвайным лидером стал рейс № 4 из Амурского поселка до улицы Котельникова, на нем совершено 1,8 млн поездок.