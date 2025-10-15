Выпускников омского медвуза «расхватывают» больницы ХМАО

После окончания медвуза молодые специалисты уезжают за «длинным» рублем.

Stable Diffusion

Директор департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа Роман Паськов сообщил, что в окружной больнице приступили к работе 28 молодых врачей: терапевты, педиатры, узкие специалисты, эпидемиолог и другие. Среди них есть выпускники омского медвуза.

Согласно исследованию популярного сервиса по поиску работы, врачей с самыми высокими зарплатами ищут больницы северных регионов. В Югре работодатели готовы платить докторам в среднем 122 600 рублей. Больше предлагают клиники Ямала – 155 300 рублей.

Между тем сервис по поиску работы «Зарплата.ру» опубликовал топ наиболее высокооплачиваемых вакансий октября в Омске. Врач – анестезиолог-реаниматолог в офтальмологической больнице им. В. П. Выходцева может зарабатывать 100–120 тыс. рублей.