«Единая Россия» увеличивает представительство женщин в органах власти

Более 200 тысяч россиянок участвуют в партийном проекте «Женское движение Единой России», способствующем вовлечению женщин в управление и общественную жизнь страны.

Единая Россия

За несколько лет развития проекта партия значительно расширила женское присутствие в структурах власти. Сегодня представительницы «Единой России» составляют 48 % депутатов муниципальных образований, 19 % – в законодательных собраниях субъектов и 24 % – в административных центрах.

Об этом сообщил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев на III форуме «Женского движения». Он подчеркнул, что активность женщин в политике и общественной сфере играет важную роль в принятии управленческих решений.

– Ваше мнение, ваша активность – это принципиально важный элемент для того, чтобы на государственном уровне принимались те решения, которые сегодня необходимы, – отметил Владимир Якушев. – Женщины во многих сферах создают ситуацию изнутри и, естественно, предлагают решения существующих проблем.

В рамках движения реализуются различные направления, нацеленные на поддержку женских инициатив в социальной, экономической и общественной сферах. Одним из ключевых инструментов стала «Женская политшкола», где участницы проходят обучение управленческим и политическим навыкам.

Председатель партии Дмитрий Медведев поддержал предложение расширить деятельность школы, чтобы увеличить охваты и уделить больше внимания инициативам женщин – близких участников специальной военной операции.

– Никто лучше не чувствует, что такое Родина, какова цена каждого шага, каждой пяди нашей земли. Никто лучше не чувствует, кроме участника специальной военной операции или тех, кто находится рядом с ним, членов его семьи, – подчеркнул Дмитрий Медведев. – Вопросы государственного управления – довольно сложная и тонкая материя. Поэтому я желаю всем участникам специальной военной операции, всем женщинам, которые готовятся взять бразды правления в свои руки, максимальных успехов в постижении этой новой для них науки.

Он также поручил активисткам принять участие в формировании новой народной программы партии к выборам 2026 года.

– Я очень рассчитываю, что все вы, все, кто присутствует в этом зале, этим будете самым внимательным образом заниматься, – добавил Медведев.

Координатор движения в Воронежской области Марина Андрейчук предложила расширить работу политшколы, чтобы поддерживать не только будущих депутатов, но и инициаторов социальных практик.

– Мы должны находить талантливых и активных женщин в самом начале их общественного пути и помогать им развиваться, – сказала Андрейчук.

Она добавила, что необходимо активнее вовлекать их в работу на муниципальном уровне и создавать горизонтальные связи между регионами для обмена опытом.