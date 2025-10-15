В Омске билеты на спектакль Никиты Михалкова продают за 14 тысяч

Постановка будет идти два дня на сцене Музыкального театра.

В Омске пройдет показ спектакля «12» (16+) от мастерской кинорежиссера Никиты Михалкова. Он представит свое детище на сцене Музыкального театра.

Билетов на постановку осталось совсем немного, хотя цена на них приличная: самый дешевый на балкон стоит 1600 рублей, самый дорогой в партер – 14 100 рублей. Спектакль будет идти два дня, 11 и 12 ноября.

Спектакль уже показали в Липецке в конце сентября, а в ноябре, кроме Омска, Михалков планирует приехать в Тобольск и Тюмень. Для спектакля «12» организованы «Большие гастроли» ФГБУК «Росконцерт» согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры РФ.

Отметим, что в театре «Мастерская «12» будет служить недавно вышедший из колонии актер Михаил Ефремов, однако омские зрители его не увидят. По условиям условно-досрочного освобождения Ефремов не имеет права покидать Москву.