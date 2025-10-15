Омск-Информ
Могут быть проблемы: котлы омских ТЭЦ до сих пор стоят на ремонте

По словам представителя ТГК-11, ремонтировать котлы будут до конца октября.

Омские ТЭЦ могут оказаться неготовыми к сильным морозам, выяснилось сегодня, 15 октября, на заседании комитета Омского горсовета по вопросам ЖКХ.

Как сообщил заместитель технического директора АО «ТГК-11» Александр Сериков, с подачей больших объемов тепла при сильных морозах может возникнуть проблема – некоторые котлы еще в ремонте, все работы планируется закончить в октябре.

– Могут быть ограничения – некоторые котлы еще в ремонте. До конца октября планируем закончить все работы, – рассказал депутатам Сериков.

Также он сообщил, что при необходимости ТЭЦ уже сейчас способны выдавать температуру, которая может обогреть Омск в морозы ниже –30 °C. Зимний отопительный сезон компания планирует пройти в соответствии с заданием теплосети.

