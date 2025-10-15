Хоценко оценил развитие омских машиностроительных предприятий

Губернатор посетил завод современных технологий и центр «Промтех», где обсудил кадровые инициативы и меры поддержки работников.

Сергей Мельников

Губернатор Омской области Виталий Хоценко в ходе рабочей поездки ознакомился с деятельностью двух промышленных предприятий – Омского завода современных технологий машиностроения и научно-производственного центра «Промтех».

Омский завод современных технологий выпускает более 1200 наименований оборудования для ремонта подвижного состава железных дорог. Глава региона осмотрел проектировочный и производственный цеха, пообщался с сотрудниками. Как отметили на предприятии, его базу составляют выпускники ОмГУПС, многие из которых работают здесь с момента основания компании.

На заводе поддерживают семьи работников, участвующих в специальной военной операции, оказывают им материальную помощь, за всеми сотрудниками сохранены рабочие места.

В центре «Промтех» производят инструменты и приборы для измерения, тестирования и навигации железнодорожных локомотивов и подвижного состава.

По итогам визита глава региона отметил, что оба предприятия демонстрируют стабильный рост и наращивают объемы производства.

Виталий Хоценко обсудил с руководством компаний участие в региональной программе по трудоустройству ветеранов и участников СВО. Инициатива получила поддержку.