Пришлось стрелять по колесам: в Омске полиция ловила водителя-беспредельщика

Водитель умудрился совершить 36 нарушений правил дорожного движения.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала о задержании злостного нарушителя правил дорожного движения в Омской области. Мужчина покинул место совершения ДТП и, скрываясь от инспекторов, совершил 36 нарушений закона.

Нарушитель двигался с превышением скоростного режима, выезжал на полосу встречного движения, хаотично перемещался по проезжей части и т. д. К преследованию подключились несколько полицейских экипажей, они оттеснили нарушителя на загородную трассу Омск – Муромцево. После предупредительного выстрела в воздух, полицейские начали прицельно стрелять по колесам.

– 36 протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьями КоАП РФ, составлены в отношении водителя, который задержан моими коллегами из Госавтоинспекции УМВД России по городу Омску, – рассказала Ирина Волк.

Суд назначил водителю административный арест сроком на 10 суток, автомобиль помещен на специализированную стоянку.

