На омских ж/д станциях пассажиров кормили просрочкой

Компании-нарушителю выписали крупный штраф.

Omskinform.ru

Одна из дочерних компаний ОАО «РЖД» – «Железная торговая компания», занимающаяся организацией общественного питания, продавала продукты с истекшим сроком годности.

Как сообщается в решении Арбитражного суда Омской области, просрочку обнаружили в столовых на железнодорожных станциях Московка, Иртышское и Входная. Продукты предназначались не только для пассажиров, чьи поезда задержали, но и для работников, участвующих в аварийно-восстановительных работах.

Просроченными оказались такие продукты, как газированные напитки, мясные изделия, хлебобулочные изделия (булочки и пирожки), разные виды круп, полуфабрикаты, блины, творожные продукты, рыба, повидло, тушенка, жевательные резинки, а также чай и кофе.

Омская транспортная прокуратура инициировала судебное разбирательство против компании, потребовав привлечь ее к административной ответственности. Арбитражным судом было принято решение удовлетворить требования прокуратуры, назначив штраф в размере 300 тыс. рублей.