К свечному заводику на окраине Омска построят железную дорогу

Стратегический объект появится на окраине Левобережья.

Мэр Омска Сергей Шелест 13 октября подписал постановление № 772-п об утверждении проекта планировки части Кировского округа. Согласно документу, планируется возвести железнодорожный путь от станции Карбышево-1 к свечному заводу. Контролировать исполнение поручено первому заместителю главы города Евгению Фомину.

Протяженность пути составит 187 м. В конце пути предусмотрен тупиковый упор. В постановлении указано, что заводу необходимо принимать около 20 вагонов в год, а отправлять около десяти. Перевозить предполагается парафин в цистернах с паровой рубашкой и другие «сухие» грузы.

После утверждения проекта планировки территории предполагается подготовить проект самого строительства железнодорожной ветки. На период возведения объекта планируется установить забор и звукопоглощающие устройства на строительной площадке. Стоимость работ не указывается.

Отметим, что Омский свечной завод открыл в 1998 году предприниматель Евгений Васильченко. Предприятие начиналось с небольшой фирмы. А теперь это крупнейший в России производитель бытовых свечей.