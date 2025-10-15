Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

«Моральный вред оценить невозможно»: у омички по беспределу забрали красавицу-алабая

Годовалую Грету похитили прямо со двора и увезли на автомобиле.

Полицейские Кормиловского района Омской области вернули жительнице села Победитель щенка алабая, которого похитили прямо со двора ее дома.

Взволнованная женщина рассказала стражам порядка, что двое односельчан средь бела дня увезли годовалую Грету. Пока один в доме уговаривал хозяйку отдать или продать щенка, второй вышел во двор, забрал собаку и посадил в машину. После злоумышленники уехали и спрятали щенка в соседней деревне.

– Сумма материального ущерба составила 5 тысяч рублей, моральный вред оценить невозможно, – прокомментировали ситуацию в полиции.

Старший следователь полиции Татьяна Шишкова и ее коллеги-оперативники в тот же день нашли и Грету, и воров. Щенка уже вернули в семью. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

·Происшествия

«Моральный вред оценить невозможно»: у омички по беспределу забрали красавицу-алабая

Годовалую Грету похитили прямо со двора и увезли на автомобиле.
УМВД России по Омской области

Полицейские Кормиловского района Омской области вернули жительнице села Победитель щенка алабая, которого похитили прямо со двора ее дома.

Взволнованная женщина рассказала стражам порядка, что двое односельчан средь бела дня увезли годовалую Грету. Пока один в доме уговаривал хозяйку отдать или продать щенка, второй вышел во двор, забрал собаку и посадил в машину. После злоумышленники уехали и спрятали щенка в соседней деревне.

– Сумма материального ущерба составила 5 тысяч рублей, моральный вред оценить невозможно, – прокомментировали ситуацию в полиции.

Старший следователь полиции Татьяна Шишкова и ее коллеги-оперативники в тот же день нашли и Грету, и воров. Щенка уже вернули в семью. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Наталья Корнеева