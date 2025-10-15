Омичи 2 года ждали люксовые авто из-за границы, а продавец купил себе дом

Ущерб от действий мошенника составил более 30 млн рублей.

В Омске прокуратура направила в суд уголовное дело по факту хищения более 30 млн рублей под предлогом поставки дорогостоящих транспортных средств.

Обвиняемым в совершении преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) является 30-летний житель Омска, который на протяжении двух лет обманывал своих клиентов, обещая им доставить из-за границы автомобили, снегоходы, багги, вездеходы и гидроциклы.

– Введенные в заблуждение граждане заплатили ему около 31 млн рублей, однако обязательства по договорам мужчина не исполнил, – сообщили в прокуратуре.

Фигурант подделывал банковские платежные поручения, а на похищенные средства купил землю и двухэтажный дом в Омском районе. Сейчас на имущество обвиняемого наложен арест.

Материалы уголовного дела прокуратура передала в Центральный районный суд Омска для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.